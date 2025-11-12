Se cumple un cuarto de siglo del lanzamiento de uno de los templates más icónicos de la historia de los uniformes de fútbol. Celebrándolo, la firma italiana presentó una colección especial para sus clubes patrocinados, entre ellas estando la nueva camiseta Kappa Kombat XXV de Tigre, que Marca de Gol puso bajo su mira para comentarla.

Review | Camiseta Kappa Kombat XXV de Tigre

Con los ojos de hoy ciertamente no llama la atención, pero hace 25 años implicó una revolución total, con un calce único que no era slim, sino skin (literalmente pegada a la piel), tal como indica su etiqueta. Su tela elástica dejaba más que claro cuando había un agarrón, además de dificultarle la tarea a los rivales para realizarlos. Era distintiva por donde se la mire. La edición del Matador tiene la clásica franja roja, pero ubicada sobre el pecho, para poder albergar el escudo de la institución, centrado. Para los estándares actuales llama la atención que no tenga el logo de la marca en el frente, estando ubicados los Ominis únicamente en las mangas.

Otra característica especial que tenían las Kombat -y ésta replica- son sus costuras planas overlock. Éstas contrastan en el mismo tono rojo secundario, evidenciando los recortes curvos que tiene la equipación, sobre todo en los laterales. También resaltarán en la franja, que es un recorte de la tela y no una simple sublimación. El cuello redondo es alto y abraza al cuerpo, tal vez no siendo la experiencia más confortable en días de calor (por algo no se usa más). Como sello final, añade una etiqueta con el contorno bordado en la cintura, denotando que es parte de la colección Kombat XXV.

Su confección es muy buena, viniendo importada de China. La tela no es nada similar a lo que estamos acostumbrados en 2025, pero es excelente, obviamente súper elástica. A destacar que el escudo y los logos de la marca están bordados, replicando la experiencia de los 2000. Quien se anime al calce ajustado, no tenga miedo de pedir hasta dos talles más. Concluyendo, una camiseta más de colección que de uso, probablemente; pero con un resultado bellísimo.