Una estética de otra categoría. Desde hace años el club patagónico demuestra que se puede estar bien vestido sin importar las circunstancias, marcando tendencia con numerosas equipaciones destacadas. Con la mira puesta en volver a la Primera Nacional, se presentaron las nuevas camisetas Coach de Guillermo Brown 2026, que Marca de Gol analizó en profundidad.

Review | Camisetas Coach de Guillermo Brown 2026

A diferencia de su antecesora (ver acá), el nuevo modelo titular tiene un approach algo más moderno, pero sin ser demasiado revolucionaria. Sobre la tradicional base blanca se añade una banda celeste decorada con cuatro franjas aplicadas en sobretono en su interior. Un recurso simple, pero placentero a la vista. Por suerte, la banda también se aplica en la espalda, logrando destacar su diseño desde todos los puntos de vista. El celeste proviene de uno de los primeros escudos (banderín) que tuvo la institución, que para este jersey se vio adaptado y modernizado.

El azul marino será el encargado de resaltar las características más relevantes del template. A simple vista destaca la franja lateral que continúa por la espalda baja, al estilo de los uniformes de adidas de la Copa del Mundo 2022. Se añaden también los paneles sublimados en las axilas y los trazos del cuello que se unen en un gran recorte en la nuca, que añade la silueta en un tono más claro de la entrada al Estadio Raúl Conti. Todo muy armónico y bien presentado. A señalar que esta prenda no cuenta con el main sponsor del frente, que debería ir en azul, como el resto de los logos.

La casaca alternativa mantiene la misma paleta de colores, pero -lógicamente- en otro orden. El azul marino es el protagonista, acompañado de unos finos pinstripes celestes que se desvanecen en degradé. Una propuesta ciertamente elegante, que nos da vibes de traje de la mafia. El celeste decora los mismos rasgos del template que en el home kit: la franja laterales, las axilas y los laterales del cuello. En la nuca se sublima el mismo detalle con el arco del Conti. Se repite también el mismo escudo y el jock tag de auntenticidad.

Su confección es acorde al precio, mejorando incluso la propuesta de años anteriores. La tela es muy liviana y calada, con gran respirabilidad. Se aplica básicamente a toda la prenda, exceptuando las franjas de rib elástico del cuello y las tiras laterales. Escudo en TPU con relieve de lindo tacto; y logos sublimados para garantizar una durabilidad eterna. Si tuvieramos que esbozar una conclusión de pocas palabras, diríamos que son camisetas diseñadas con muy buen gusto. Una fórmula que no falla.