Boca Juniors en Roblox: se suma al adidas Football Festival

No es errado decir que la aparición del fútbol como tal en los videojuegos se democratizó bastante, incluso figurando por fuera de los habituales reyes del mercado. En el marco de la alianza que tiene la marca de las tres tiras, hoy se anunció la aparición de Boca Juniors en Roblox.

Esto ocurre en el marco del adidas Football Festival, donde se comunicó la inclusión de nuevos estadios patrocinados y bastantes clubes. Estos son: AFC Ajax, Al Nassr, Bayern Munich, Club América, Flamengo, Fulham, Leeds United, Manchester United, Orlando Pirates, SL Benfica, Sparta Praha, Tigres y Union Berlin.