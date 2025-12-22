River Plate y DIRECTV extienden su acuerdo de sponsoreo

Una alianza que se extiende en un momento clave. Culminando un 2025 lejos de lo deseado para el Millonario, ya se pusieron manos a la obra para lo que viene, cerrando acuerdos no sólo con refuerzos, sino también con sus patrocinadores. Hoy se comunicó oficialmente la extensión del acuerdo entre River Plate y DIRECTV.

De esta forma, la espalda baja de la camiseta del conjunto cuatro veces ganador de la Copa Libertadores seguirá estando acompañada por la proveedor de televisión vía satelite. El contrato es hasta 2028, habiendo comenzado la alianza en 2023, cuando reemplazaron a Prime Video. Los socios del club mantendrán descuentos exclusivos en el servicio de DGO.

Stefano Di Carlo, presidente de River, comento: “Renovar el acuerdo con DIRECTV reafirma la confianza que las compañías líderes del mundo depositan en River. Estas alianzas estratégicas fortalecen nuestros ingresos genuinos, que potencian el proyecto de fútbol y la vida institucional, y acompañan un objetivo central: consolidar nuestra marca como líder en Latinoamérica”.