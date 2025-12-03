Esto es lo que le espera a la Champions League de 2027 a 2033

La Champions League ya no será la misma a partir de 2027. La UEFA y los grandes clubes europeos están preparando una revolución paulatina pero profunda, con más ingresos por derechos de televisión, una estrategia global más agresiva, y algunos ajustes en el calendario con el objetivo de destacar al campeón vigente.

Sin embargo, a pesar de rumores insistentes sobre un nuevo formato tipo Superliga o liga masiva, las fuentes oficiales niegan un cambio radical en la estructura competitiva. Lo que sí parece claro es que la edición 2027-2033 estará marcada por una apuesta sin precedentes por la visibilidad internacional, con un escenario más favorable para plataformas digitales y un reforzamiento del modelo comercial.

El contexto del nuevo formato vigente (2024–2027) como punto de partida

Para entender lo que puede venir, conviene recordar que ya desde la temporada 2024/25 la Champions adoptó un nuevo modelo competitivo, que dejó atrás los tradicionales grupos para pasar a un sistema de liga “incompleta” con 36 equipos, donde cada club disputa ocho partidos contra rivales distintos, ofreciendo más oportunidades para los aficionados en las apuestas, más beneficios económicos para la competición y más ingresos para los canales de retransmisión.

En esa estructura, los ocho primeros equipos se clasifican directamente a octavos de final y los clasificados entre los puestos 9 a 24 juegan una ronda eliminatoria (playoff) para completar los participantes de la fase de 16.

Uno de los cambios introducidos fue que en las eliminatorias, el sorteo tendrá cabezas de serie para proteger a los equipos mejor clasificados. Además, también se ha digitalizado parcialmente el sorteo, adoptando un modelo semiautomático para evitar procesos lentos y tradicionales.

Este diseño se evaluará durante los ciclos siguientes, y muchas de las decisiones para 2027-2033 partirán de los aprendizajes de esta fase.

¿Habrá un cambio de formato radical entre 2027 y 2033?

Uno de los principales debates en los últimos meses, ha sido si la Champions mutará hacia un modelo tipo Superliga, con más partidos entre grandes clubes o incluso estructuras piramidales con divisiones/promociones

En concreto, la UEFA ha reafirmado que no hay planes para cambiar el formato actual de la Champions League más allá de ajustes menores, por lo que no repercutiría sensiblemente sobre la manera de establecer las cuotas de las apuestas Champions. Aún así, se han celebrado reuniones informales con iniciativas como A22 (promotoras del modelo Superliga), pero sin acuerdos vinculantes, y fuentes cercanas al proyecto insisten en que la edición 2027-2033 “no será gratis ni tendrá cambio de formato”.

Las principales transformaciones esperadas

Aún sin un vuelco radical en la estructura, sí hay al menos cuatro ejes clave donde se anticipan cambios significativos:

1. Derecho “first pick” para un partido por jornada

Una de las piezas más llamativas del nuevo enfoque es el llamado “first pick” o partido destacado por jornada. Bajo ese mecanismo, se otorgará el derecho exclusivo de transmisión de un partido por ronda a una plataforma global, con el objetivo de captar audiencias internacionales.

2. Licitaciones y concentración de mercados de emisión

Para el ciclo 2027-2031, la UEFA planea lanzar licitaciones combinadas en los cinco principales mercados mediáticos (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España).

Este modelo busca generar acuerdos más atractivos y consolidar el valor económico de los derechos. Además, la idea es prolongar esos contratos en lugar de ciclos cortos.

3. Partido inaugural exclusivo del campeón vigente

A partir de 2027/28, la Champions inaugurará su temporada con un partido exclusivo protagonizado por el campeón defensor, que se jugará el martes de la primera semana. Ese partido será el único de la Champions ese día, antes de que el resto de la primera jornada se dispute miércoles y jueves.

4. Potencial ajuste en el calendario internacional

Por último, como la congestión de partidos es un problema recurrente, la UEFA está analizando reformas en los bloques internacionales de selecciones para aliviar el calendario de clubes y armonizar competencias.

Así que esto podría impactar indirectamente a la Champions al redistribuir fechas u obligar ajustes en su calendario para minimizar solapamientos.