Atlético Mineiro y Nike confirman su contrato

Sigue tomando carrera para volver a llegar a lo más alto. La firma del swoosh sin lugar a dudas está pensando nuevamente en el fútbol sudamericano. Tras haber confirmado su vínculo con Racing Club (ver más), ahora apunta a crecer en Brasil. Hoy se confirmó que Atlético Mineiro y Nike comenzarán una nueva relación.

De esta forma, el Galo empezará el 2026 estando vestido por la marca norteamericana, tras cuatro temporadas estando asociados a adidas, con quien alcanzó las finales de la Conmebol Libertadores en 2024 y Conmebol Sudamericana en 2025.

El nuevo sponsor técnico vestirá tanto a los primeros equipos masculinos y femeninos, como también a las divisiones inferiores, Estrenarán los uniformes de juego en el campeonato estadual, con posteriores lanzamientos de ropa de salida.