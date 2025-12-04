Un recuerdo para toda la vida; y del cual esperemos tener que sumarle alguna más el año que viene. La marca de las tres tiras sigue con los lanzamientos de cara al Mundial del año que viene, poniendo a la venta el nuevo mini set pelotas adidas Argentina Campeón del Mundo.

Se trata de una colección de mini balones con los que la Selección Argentina logró coronarse campeón de la Copa Mundial de la FIFA: incluyendo el Tango (1978), Jalisco (1986) y Al Hilm (2022).

Los mini balones ya están disponibles en la tienda online y app de adidas, así como en locales fisicos y multimarca. En tiendas seleccionadas, por cada compra de productos adidas por un monto igual o superior a $120.000, abonando un adicional de $11.999, se entregará una de las mini pelotas, a elección.