Entrar en el rango de los equipos denominados de ‘Elite’ de la marca de las tres tiras es una cosa seria, si a cantidad de lanzamientos nos referimos. Es uno tras otro, y para todos los gustos. Hoy se develó la nueva Liverpool FC x adidas Originals LFSTLR Collection; prendas con mucho estilo,

Liverpool FC x adidas Originals LFSTLR Collection

El diseño en negro y gris, con detalles dorados, está inspirada en las icónicas Shankly Gates, las puertas de ingreso al club, cuyo diseño se ve reflejado en la camiseta de la línea. Acompañan la presentación una campera de salida, un buzo de cuello redondo y el pantalón que completa el conjunto. Todas las prendas ya están a la venta en la tienda oficial del club.