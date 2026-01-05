Se nota que estamos en un año mundialista, y se nota que será un evento con una enorme presencia y cantidad de marcas patrocinantes. Reforzando su presencia en el mundo del fútbol se presentó el nuevo set LEGO 43019, su representación de un balón.

El nuevo producto tiene un total de 1.489 piezas y, más allá de su apariencia de balón, el mismo es desmontable, develando en su interior un estadio con un podio de campeones. El mismo se pondrá a la venta el 1 de marzo, mismo día que la réplica oficial del trofeo de la Copa del Mundo, a un precio de 120 dólares estadounidenses.