La Copa del Mundo no es el único gran evento de fútbol en Estados Unidos este año, sino que, como todos los años, se volverá a jugar una nueva edición de la Major League Soccer. Éste es el nuevo balón adidas MLS 2026, con el que el Inter Miami buscará retener su corona.

Balón adidas MLS 2026

La pelota toma el diseño técnico de la nueva TRIONDA para el Mundial, pero con trazos estéticos únicos. Está inspirada en las asas del trofeo de la MLS Cup, con los colores nacionales. Como particularidad, añade las coordenadas de los estadios de cada uno de los treinta clubes que disputarán esta edición. Al igual que en todas sus antecesoras, añade la firma de Don Garber, comisionado de la liga.