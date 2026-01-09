Llegó el momento de la renovación. De cara al comienzo de la temporada 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó una renovada identidad para el torneo de Primera División. Éste es el nuevo logo de la Liga Profesional de Fútbol Argentina, con el foco puesto en el hincha.

Nuevo logo de la Liga Profesional de Fútbol Argentina

De esta forma, la nueva identidad deja de lado el formato tipo escudos con las iniciales con trazos rectos del nombre de la liga. Según el comunicado oficial, la marca “rinde homenaje a la figura del hincha. Su silueta alentando y levantando una bandera sintetiza la unidad, la pasión y el orgullo nacional que definen al fútbol argentino.”.

El nuevo logo del Torneo Apertura añadirá el patrocinio de Mercado Libre, marca que compro los naming rights por dos temporadas.