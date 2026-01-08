Liverpool FC x Tommy Hilfiger: anunciada la nueva asociación

La moda y el fútbol, capítulo mil, pero con un nuevo protagonista. En el día de la fecha se anunció la asociación Liverpool FC x Tommy Hilfiger, marcando el desembarco de la firma norteamericana al mundo del fútbol.

Liverpool FC x Tommy Hilfiger

La firma no es para nada ajena al deporte, habiendo estando vinculada durante años, por ejemplo, a la escudería Mercedes AMG F1 y su piloto estrella -por ese entonces-, Lewis Hamilton. El nuevo vínculo traerá con sí colecciones de ropa que los jugadores usarán los días de partido, además de campañas ocasiones que se realizarán con las estrellas del plantel.

Para el lanzamiento posaron los jugadores Virgil van Dijk, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Conor Bradley, Hugo Ekitike; y las jugadoras Gemma Bonner y Leanne Kiernan.