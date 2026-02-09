Un escenario tan ideal, como impensado, para los hinchas calamares: viniendo de salir campeones por primera vez, por jugar la Copa Libertadores y volviendo a vestir su marca preferida, una top mundial. Éstas son las nuevas camisetas PUMA de Platense 2026, para afrontar la temporada más desafiante de su historia; y así las analizamos en Marca de Gol.

Review | Camisetas PUMA de Platense 2026

Como era de esperarse por el poco tiempo de trabajo que tuvieron, nos encontramos con diseños más bien sencillos, pero con ciertos elementos personalizados que la levantan mucho. La titular adopta el más reciente template de la marca para clubes, con la distintiva franja marrón como recorte cosido, estando únicamente en el frente. La misma es lisa, sin trama alguna. La textura aparece en las mangas y los laterales, donde se plasma en gofrado un pattern inspirado en el icónico modelo del 98. Un detalle que denota un gran salto de calidad y del que no se hizo tanto hincapié en el lanzamiento.

La misma también se aplica en el fondo del escudo de TPU con relieve, dejando la marca de PUMA en la identidad del club. Apliques en marrón destacarán también en el perímetro trasero del cuello, así como en parte de los puños, logrando un buen balance cromático. Factiblemente su punto menos agradable son los patrocinadores de las clavículas y el que está por debajo de la franja (¿destaca más que el main sponsor?) pero, como solemos decir, no somos quiénes para juzgar las necesidades económicas. En la nuca destaca un sello con el eslogan de la campaña “Del barrio al continente”, por su debut en la Libertadores.

La variante de visita básicamente invierte los colores de la equipación local, teniendo al marrón como protagonista y al blanco para los detalles. Las diferencias más sustanciales están en la ausencia de la textura en las mangas y laterales; sumado a un diseño distintivo del emblema de la nuca, que tiene el mismo mensaje, pero presentado de otra forma para darle su personalidad única. Al igual que en su compañera de colección, el logo de la marca en el pecho está realizado en TPU, y tiene el jock tag de autenticidad en dorado en la cintura.

Lo mejor que tienen con respecto a sus antecesoras es la mejora en calidad, con telas y una confección general mejor presentada. El diseño, como ya mencionamos, es simple, pero cumple por todos lados. En breve saldrá un tercer uniforme que sí esperamos tenga una propuesta más jugada. De momento, un regreso que tiene a todos contentos.