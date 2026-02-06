Una de las grandes estrellas del fútbol femenino merecía su edición personalizada. La jugadora del FC Barcelona con ya 200 goles en clubes, recibe el tratamiento VIP de la firma norteamericana lanzando los nuevos botines Nike Phantom 6 Alexia Putellas, su primera versión especial.

Nike Phantom 6 Alexia Putellas

Sobre la base del modelo convencional, sin cambios en el apartado técnico, se pinta la base de gris plateado, complementándose con el rojo del frente. Además del colourway, introduce el número 11 en el lateral, dorsal que viste desde niña porque lo usaba Rivaldo, su ídolo de la infancia. En el talón suma también su nuevo logo personal, recientemente develado.