Mundial 2026: grupos y enfrentamientos picantes

El camino hacia la Copa Mundial 2026 ha comenzado oficialmente, y el torneo promete ser diferente a todo lo que los aficionados al fútbol hayan visto antes. Celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, la competición contará por primera vez con 48 selecciones nacionales, ampliando tanto la fase de grupos como las rondas eliminatorias.

Con 104 partidos programados en Norteamérica, se espera que la edición de 2026 se convierta en la Copa Mundial más grande y con mayor impacto comercial jamás organizada.

Muchos aficionados ya siguen de cerca los posibles cruces, los grupos y calendario del Mundial 2026 para planificar el torneo con anticipación.

Al mismo tiempo, la participación de los aficionados en torno a las predicciones de los partidos y el entretenimiento deportivo sigue creciendo antes del torneo, con plataformas preparando una cobertura especial del Mundial y mercados de apuestas para los aficionados que siguen cada fase de la competición.

Un nuevo formato de torneo

El torneo comenzará el 11 de junio con los partidos entre México y Sudáfrica en el emblemático Estadio Azteca. La final está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ante más de 82.500 espectadores.

Los grupos más difíciles de seguir

Uno de los grupos más competitivos del torneo parece ser el Grupo L, donde Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá lucharán por la clasificación. Inglaterra parte como favorita, pero la experiencia de Croacia en grandes torneos podría convertir esta fase inicial en una de las más reñidas.

Otro grupo interesante es el Grupo H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. El estilo agresivo de Uruguay, dirigido por el experimentado entrenador Marcelo Bielsa, y el sistema de posesión de España podrían dar lugar a uno de los mejores partidos de la primera ronda (26 de julio).

Portugal también se enfrenta a un camino potencialmente difícil en el Grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Sin duda, un grupo que combina calidad técnica, velocidad e imprevisibilidad.

Argentina y Brasil comienzan su camino

La vigente campeona del mundo, Argentina, quedó encuadrada en el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. Sobre el papel, el equipo de Lionel Scaloni debería clasificarse con comodidad, pero nunca se sabe…

El calendario de Brasil podría resultar aún más exigente. La selección africana se enfrentará a Marruecos, Escocia y Haití en el Grupo C. Los africanos llegan al Mundial con un gran impulso tras su histórica semifinal en Qatar 2022 y como vigentes campeones de la Copa Africana de Naciones (AFCON).

Calendario y sedes

Se prevé que el calendario del torneo suponga un reto de viaje único tanto para los equipos como para los aficionados. Los partidos se disputarán en diferentes zonas horarias y en las principales ciudades de Norteamérica. Los dieciseisavos de final y octavos de final contarán con partidos diarios, creando un calendario futbolístico sin precedentes de un mes de duración para los aficionados más fieles.

Impacto comercial y atención global

Los analistas prevén que el Mundial de 2026 batirá récords de audiencia televisiva, patrocinio y participación digital. La combinación de una mayor participación y la infraestructura norteamericana ya está atrayendo a importantes marcas internacionales y plataformas de entretenimiento.

Con naciones de élite, potencias futbolísticas emergentes y un calendario internacional repleto de partidos, la Copa Mundial 2026 se perfila como uno de los eventos deportivos más vistos de la historia.