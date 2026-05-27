Un siglo y un cuarto de la más rica historia deportiva del continente americano, y mundial. A pesar que el momento futbolístico no es el mejor, el Millonario celebra una fecha especial en su vida con el lanzamiento de la nueva camiseta adidas de River Plate 125º Aniversario, que Marca de Gol analizó con su mirada crítica.

Review | Camiseta adidas de River Plate 125º Aniversario

La casaca que sigue al línea de otros homenajes recientes que ha hecho la marca de las tres tiras, como aquellos de Alemania o Argentina; mostrando un estilo retro, con el logo Trefoil como protagonista. Una bocanada de aire del más puro que no le viene para nada mal a la institución, en medio de un proceso muy profundo de modernización y cambios de valores. Su diseño destacará por ser ‘limpio’, reflejando la esencia más pura de un club que lo han apodado “La Casa Blanca”.

Justamente el blanco es uno de los pilares destacables del diseño, teniendo éste un sutil tinte cálido, que aporta al concepto vintage. La banda es del tradicional color rojo, resaltando el hecho que no está directamente sublimada sobre la tela, sino que es un recorte cosido, emulando las confecciones de hace varias décadas. Sobre la misma posa, también en rojo, el primer monograma/escudo de su historia, que tiene una presencia majestuosa. El cuello es tipo polo, con botón, de un material elástico muy bueno (al igual que los puños). Como sello final, en la cintura añade un jock tag con los emblemas y la fecha de fundación del club.

En lo que respecta a su calidad, emplea una tela que simula el piqué, con microperforaciones para mantener el cuerpo fresco. Celebramos que los logos estén bordados, porque estos transmiten mucho más el estilo clásico, a diferencia de los termosellados. Salió a la venta sin sponsors, lo que siempre es un plus (no sabremos si en juego será usada así). Cumple con todo lo que tiene que tener un modelo aniversario. Una pieza fundamental para la colección de todo hincha Millonario.