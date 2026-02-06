Con aún más licencias que los diseños del fútbol masculino. Desde hace ya un par de temporadas que la marca de las tres tiras es la encargada de proveer los esféricos del torneo más importante de Europa. De cara a la recta final de esta temporada, se lanzó el nuevo balón adidas Women’s Champions League Final 2026, con un diseño impactante.

Balón adidas Women’s Champions League Final 2026

La pelota se tiñe de rojo con estrellas blancas y detalles en azul, haciendo referencia a los colores noruegos, país que albergará la gran final de este año. El diseño está inspirado en en las legendarias Doncellas Escuderas Nórdicas, feroces guerreras celebradas por su fuerza, coraje e independencia, y en el táctico “Skjaldborg”, la formación de muro de escudos que simbolizaba la unidad y la resiliencia inquebrantable. El emblema de ‘Oslo 26’ es el sello final.