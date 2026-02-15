Los clásicos que siempre le gustaron a la gente, y le seguirán gustando. La federación galesa de fútbol cumple un siglo y medio de vida y, fiel a la más reciente costumbre de la firma de las tres tiras, preparó un modelo clásico para celebrarlo. Ésta es la nueva camiseta adidas de Gales 150° Aniversario, que Marca de Gol puso bajo su lupa.

Review | Camiseta adidas de Gales 150° Aniversario

La verdad es que se puede comentar poquísimo y nada sobre el diseño. La base es roja lisa, sin trama alguna, más allá de la propia de la tela que emula un piqué. El blanco funciona como tono secundario, dándole vida al cuello tipo polo y los puños, que resaltan aún más en esta versión manga larga. Como detalles específicos, emplea un escudo especial con una leyenda propia por el aniversario; así como un emblema en el interno del cuello, con la misma finalidad, en dorado. Nada que objetar. Es el típico jersey con el que -medio broma, medio en serio- decimos que podríamos asistir a un casamiento.

El único inconveniente que le encontramos es propio de un mercado camisetero bastante sobresaturado. Ver hoy una casaca retro ya es prácticamente moneda corriente, mismo dentro de adidas. Nunca está mal una de más, sobre todo una que tiene un dragón como escudo; pero no nos genera el mismo impacto que nos hubiera generado hace cinco años. Así mismo, teniendo en cuenta que su modelo estándar para la temporada 2026 tiene bastante onda, con gran inclusión de verde, celebramos que también podamos optar por algo tradicional.

Su calidad es de primer nivel, con una equipación que sería una combinación de versión jugador e hincha. La tela es bastante gruesa, lejos de tener recortes con más respirabilidad. El cuello y puños posee un material acanalado, bastante elástico, de primer nivel. Su perfil más moderno viene de la mano de los logos en TPU con relieve, característica que en los uniformes retro no nos termina de convencer porque atenta contra su estilo. Aún así, es un comentario mínimo. Sin dudas es una hermosa pieza de colección.