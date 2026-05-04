El desafío de hacer algo con estilo clásico, pero con tecnología moderna. Los guantes adidas COPA Pro tienen como premisa madre contentar al arquero con un perfil más conservador, en una era de innovaciones y cambios constantes. Para analizar sus calidades, Marca de Gol los llevó al verde césped del campo de juego para probarlos.

Review | Guantes adidas COPA Pro

La gama de la marca de las tres tiras está segmentada principalmente entre dos modelos: los guantes adidas Predator Pro y estos (no existe nada relacionado a los F50). La propuesta de los Predator es mucho más agresiva, incluso con modelos realizados en textil expandible y sin tira. Los COPA apuntan a ser lo opuesto, una opción que ya desde que nos los ponemos notamos que son bien armados y cómodos. Sobre todo esto último. Al tener tanta cantidad de material sentimos como nos abraza la mano. Si bien no es muy elástica, la tira de cierre tiene una buena dosis de juego y velcro para ajustarlos perfectamente al ancho de nuestro brazo. Son true-to-size, por lo que recomendamos ir con la talla habitual.

La protección es otro de sus puntos fuertes; por ejemplo, en la muñeca. A diferencia de opciones más modernas y simplificadas, aquí hay una gran barrera de látex entre nuestra anatomía y el exterior, lo que permite absorber bastantes golpes y movimientos indeseados. El dorso combina materiales textiles y sintéticos. Los primeros buscan generar un ajuste más próximo a la forma de nuestra mano, además de brindar respirabilidad para mantenerla lo más fresca y seca; los segundos se encargarán de resguardar nuestros dedos y ayudar con los despejes con los puños, haciéndolos más precisos. Su diseño acanalado mejora el movimiento, al tener más puntos de pliegue.

Su palma es la ya conocida UGR 2.0, de látex natural de una calidad sobresaliente. Tiene un agarre excepcional, denotando que es un producto de gama. Es algo más dura que la antigua UGR 1.0, lo que implica que es su durabilidad debería ser mayor. Aún así, son extremadamente sensibles. Con tan solo ponerlos, ya quedan marcadas las arrugas propias por el movimiento de nuestras manos. Para combatir este apartado, en la zona designada de contacto contra el piso se añade un refuerzo que evitará que ‘mueran’ tan rápido. Como punto final, el pulgar está envuelto en el mismo látex del resto de la palma, elevando el agarre.

Concluyendo, los guantes adidas COPA Pro son un producto de primerísima calidad. Cómodos, con una estética hermosa (más en este colourway plateado; y más aún si se los combina con los botines COPA) y un grip de élite. Si están buscando un para darle mucho uso, éste no es el indicado por su desgaste rápido. Si su uso se limita a día de partidos, tendrán un aliado que no los abandonará nunca.