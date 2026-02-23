Golpe de escena, de los que marcan realmente una diferencia. Tras una sólida primera temporada juntos, donde incluso conquistaron la Conmebol Sudamericana, el vínculo del Grana con la firma del doble diamante evoluciona hacia nuevos horizontes. Ésta es la review de Marca de Gol de las nuevas camisetas Umbro de Lanús 2026.

Review | Camisetas Umbro de Lanús 2026

A primera vista la primera equipación llama la atención. Vuelve a introducir el tono coral neón que marcó un hito en las épocas de Peak Sport, hace unos años. En esta ocasión tiene bastante protagonismo, dándole vida a todos los detalles relevantes del template. Lo vemos en el cuello con terminación en ‘v’; los puños que suman una trama en repetición del logo de la marca; y los recortes en los laterales del pecho. Es distinta, sin dudas. Tal vez hasta algo sobrecargada (por las cintas que nacen desde los hombros), teniendo en cuenta que la tela ya posee una textura -bien lograda- que refleja la identidad del sponsor técnico.

El punto de conflicto, o al menos así lo hizo sentir la hinchada granate, se centra en la alteración de los colores del escudo, adaptando la paleta al resto de la equipación. En tiempos modernos este tipo de recursos ya no son tan llamativos como podría a llegar a ser en el pasado, pero es lógico que público tradicionalista alce la voz al verse tocado el mayor símbolo identitario de la institución. ¿Es el fin del mundo? No, pero es un reclamo válido. Aunque a nivel diseño es lógico porque se eliminó el blanco. Para concluir, el nombre del club aparece en la nuca, por encima del año de fundación. Suman su granito de arena.

El modelo blanco es similar en su moldería, mas no igual. Cambia el cuello, en ésta redondo con un vivo en el tono coralino. Desde el mismo de desprenden gruesas granjas en granate, para darle un espíritu más propio del club. Las franjas del frente creemos que quedarían mejor en blanco, no resaltando tanto. Con el tiempo uno se acostumbra, pero sentimos que están algo aislados. Punto totalmente a destacar el diseño de los dorsales, con un pattern interno que realza su presencia y añade un punto más de personalización, que siempre es bienvenido. Es curioso que acá el escudo sí sea el tradicional, pero combina mejor con el fondo.

La calidad de confección está muy bien. La tela suma una trama con respirabilidad que, no sólo es bella, sino que es funcional. Logos en TPU con relieve, correctas costuras, y lindos materiales para cuello y puños. Hay que tomarles amor (tal vez sea más fácil si llegan títulos), pero nos parece una búsqueda interesante. Probablemente con el escudo tradicional para el jersey local se hubieran ahorrado muchos problemas.