Atlético de Madrid firma un acuerdo con la empresa argentina Veritran

Desarrollar, avanzar, innovar. Mejorar la experiencia para los simpatizantes siempre tiene que ser una prioridad para los clubes, y el Atlético de Madrid lo sabe. Es por eso que firmó un nuevo acuerdo con la empresa argentina Veritran, especialista en desarrollos digitales.

El primer hito de esta nueva relación será la creación de una nueva aplicación para Android y iOS. La nueva app, que reemplazará a la actual, ofrecerá una experiencia más ágil, personalizada y unificada en un único canal, optimizando la interacción con los atléticos que siguen la actualidad del club desde cualquier rincón del planeta. La firma ya había comenzado un vínculo con el Manchester City a principios del año pasado.

“Ser elegidos por el Atlético de Madrid como Official Global Supplier refleja la solidez de nuestra tecnología y nuestra capacidad para acompañar a instituciones de escala global en procesos de transformación digital profundos y sostenibles”, aseguró Marcelo González, CEO y cofundador de Veritran.