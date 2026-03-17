Encuentro de sponsors de River Plate en el Mâs Monumental

No sólo no frena el crecimiento, sino que sigue avanzando. El Millonario continúa por el camino del desarrollo institucional, y este lunes 16 de marzo celebró el primer encuentro de sponsors de River Plate, realizado en el SUM del Estadio Mâs Monumental.

El evento contó con la presencia de Ignacio Villarroel (Vicepresidente), Matías Patanian (Embajador Internacional), David Trezeguet (Referente Institucional) y Lucas Cazenave (Director de Marca y Negocio); sumado a representantes de los principales aliados comerciales que tiene el club. Entre ellos destacan adidas, Betano, DirecTV, Assist Card, BBVA, Quilmes, Juan Valdés, entre otros.

En el mismo se realizó un repaso del crecimiento de los ingresos por sponsoreo y acuerdos comerciales, duplicándose en los últimos años y alcanzando un total del 30% de los ingresos operativos. A su vez, se mencionaron los planes de expansión internacional de la marca River Plate.

Para concluir, se llevó a cabo un panel de conversación con representantes de Betano, Juan Valdez y Almundo, quienes compartieron su experiencia de trabajo junto al Club.