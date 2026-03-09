Equus presenta su nueva campaña con Enzo Fernández

No sólo es de los mejores mediocampistas del mundo, sino que -evidentemente- se siente cómodo frente a las cámaras. En el marco del año mundialista, la firma argentina Equus lanza su nueva colección con Enzo Fernández como protagonista.

Esta nueva línea tienen como foco prendas para distintas situaciones del día a día, mostrando a la marca como líder de la moda masculina local. La campaña está situada en un lugar contemporáneo, resaltando la actitud del jugador campeón del mundo con la Selección Argentina.