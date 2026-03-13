Se empieza a vivir la máxima cita del fútbol y la empresa de bebidas líder lo sabe. En un evento celebrado en su edificio de Vedia 4090, Coca-Cola Argentina lanzó su campaña rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La pieza creativa de la campaña se titula “Conferencia”, y fue desarrollada junto a Grey Argentina y dirigida por Andy Fogwill, de Landia, con la participación del director técnico de la selección y campeón del mundo Lionel Scaloni.

“No vamos a ir a ganarla… vamos a ir a defenderla”. Sobre esa premisa gira en torno la campaña, que además muestra de la forma pasional y emocional que se vive el fútbol en el país.