Federico Valverde nuevo embajador de Mercado Libre Uruguay

Una de las empresas de más crecimiento en el mundo sigue aumentando su presencia en el deporte. El actual capitán del Real Madrid y referente de la selección charrua, Federico Valverde, fue anunciado hoy como embajador de Mercado Libre Uruguay.

El jugador surgido de Peñarol acompañará al e-commerce durante este año, que tendrá como gran destacada la cita máxima de la Copa del Mundo.

“Estamos ante uno de los momentos más importantes del año para el comercio en Uruguay. La incorporación de Fede a nuestro equipo refleja cómo entendemos este negocio: con foco en la ejecución, en el trabajo en equipo y en transformar cada pico de demanda en oportunidades reales para vendedores y compradores en todo el país.”, señaló Diego Gamba, Country Manager de Mercado Libre en Uruguay.