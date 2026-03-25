Un hito para el desarrollo de la marca española en el país. Buscando crecer rápidamente en este mercado, la firma se asoció a la leyenda de de Boca Juniors para la creación de la nueva línea de paletas Bullpadel x Carlos Tévez.

Son dos modelos los que esán disponibles, ambos incluyendo el número preferido del jugador (#32) y su firma. El modelo blanco es el denominado “Apache Power”, con un precio de $299.999; mientras que el negro corresponde a una gama superior. Se trata de la pala “Vertex 03 Apache”, con tecnología Air React Channel y Corazón Vertex de cuatro brazos. Ésta tiene un precio lanzamiento de $499.999.

Además, la marca acompaña inauguración del primer club de Academia Apache 32, como parte de un acuerdo integral que incluye la presencia de la firma en los espacios, la vinculación directa con la academia y el desarrollo conjunto de la nueva línea de paletas.