La gran cita del mundo del fútbol merece un producto especial, aprovechando para realizar una campaña muy esperada por el público. De cara a la Copa del Mundo 2026, McDonald’s presentó sus nuevas hamburguesas inspiradas en tres estrellas de la Selección Argentina.

Los tres nuevos productos son:

McÁLVAREZ (Julián Álvarez) – en versión simple o doble, suma salsa Cheddar Melt, bacon, pepino, queso cheddar, cebolla crispy y salsa Ranch

McALLISTER (Alexis McAllister) – en versión simple o doble, incluye salsa Mequinesse, bacon, cebolla, lechuga, tomate y queso cheddar blanco

y queso cheddar blanco McFERNÁNDEZ (Enzo Fernández)- pollo crispy, salsa Ranch, bacon, lechuga, tomate y queso cheddar

Los tres combos también se pueden combinar con las nuevas papas bravas, que incluyen una salsa brava -algo picante- y bacon.

El lanzamiento de los productos estuvo acompañada con una pieza audiovisual que contó con la presencia de los tres jugadores y un invitado sorpresa.