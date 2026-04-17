La gran cita del mundo del fútbol merece un producto especial, aprovechando para realizar una campaña muy esperada por el público. De cara a la Copa del Mundo 2026, McDonald’s presentó sus nuevas hamburguesas inspiradas en tres estrellas de la Selección Argentina.
Los tres nuevos productos son:
- McÁLVAREZ (Julián Álvarez)– en versión simple o doble, suma salsa Cheddar Melt, bacon, pepino, queso cheddar, cebolla crispy y salsa Ranch
- McALLISTER (Alexis McAllister)– en versión simple o doble, incluye salsa Mequinesse, bacon, cebolla, lechuga, tomate y queso cheddar blanco
- McFERNÁNDEZ (Enzo Fernández)- pollo crispy, salsa Ranch, bacon, lechuga, tomate y queso cheddar
Los tres combos también se pueden combinar con las nuevas papas bravas, que incluyen una salsa brava -algo picante- y bacon.
El lanzamiento de los productos estuvo acompañada con una pieza audiovisual que contó con la presencia de los tres jugadores y un invitado sorpresa.
El video lanzamiento de las tres nuevas hamburguesas mundialistas de @McDonalds_Ar con sus protagonistas. Cine.pic.twitter.com/IXsQK5YSlZ https://t.co/3nyUdkUQ66
— Marca de Gol (@marcadegol) April 17, 2026