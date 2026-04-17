Review | Camiseta alternativa adidas de Alemania Copa del Mundo 2026

Todo concluye al fin nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Se viene el último capítulo de la historia entre la selección cuatro veces campeona del mundo y la marca de las tres tiras. Y se despiden de una forma curiosa, por así decirlo. Ésta es la nueva camiseta alternativa adidas de Alemania Copa del Mundo 2026, que Marca de Gol analizó en detalle.

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La casaca introduce una paleta inédita, pero que representa distintas eras de la Federación Alemana de Fútbol (DFB). El azul marino proviene de una camperita usada en 1954, primer año de relación entre ambas partes. Además se usó en prendas de entrenamiento entre la década de 1960 y 1980; apareciendo el tono turquesa/acqua en la ropa de entrenamiento de los 90. ¿Insual? Sí, pero con cierto sentido de pertenencia -algo forzado-. No lo vemos mal, pero tal vez esperábamos algo más tradicional (así como ocurrió con el uniforme titular). La base añade una trama en zig-zag junto a pequeños rombos que simbolizan los grandes momentos vividos en la historia de la selección.

El template es simple, con un clásico cuello grueso en forma de ‘v’. Aquí aparecen los tres tonos que lucen en el modelo, sumando el blanco a los dos ya mencionados. La fórmula tricolor se repite en los puños, logrando una linda armonía visual. El blanco se encargará también de darle vida al escudo de la federación y el logo Trefoil, que será la estrella de todas los kits de visita de adidas en el Mundial. No tiene ningún emblema en la nuca; pero sí añade una etiqueta especial en la cintura celebrando los más de 70 años de vínculo, que también se ve en el jersey local.

Al poseer una trama la tela, esta versión jugador Climacool+ no tiene la misma textura con respirabilidad que vemos en el modelo de Argentina, por ejemplo; por lo que es menos ‘espectacular’. Sí destacan los logos con relieve estampados y los materiales de cuello y puños de mejor calidad. Es una prenda para coleccionar por lo que implica para la historia, pero lamentablemente sentimos que no estuvo a la altura de lo que era la cita.