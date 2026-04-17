Review | Camiseta alternativa adidas de Japón Copa del Mundo 2026

¿Es linda o es linda porque es de Japón? Episode 2. Tras lo que fue el lanzamiento de la casaca titular, con un ara japonesa que la levantó porque encima de lo que es el diseño literal, le llegó el momento a su compañera de colección. Ésta es la nueva camiseta alternativa adidas de Japón Copa del Mundo 2026, que Marca de Gol puso bajo su lupa.

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Nos encontramos con una propuesta tan interesante, como colorida. Sobre una base blanca, tono habitual para las equipaciones de visita japonesas, se añaden doce franjas verticales. Cada una de ellas es de un color distinto simbolizando a los once jugadores que saltan al campo de juego; resaltando la décimosegunda (la central) en el color rojo de la bandera nacional, que representa a la afición. Los vivos tienen un acabado difuminado, que hacen que su estilo no sea -tan- camisa de baseball (deporte muy jugado en el país asiático), y tenga sus vibes futboleras. Para resaltar que se aplicaron también en las mangas y en toda la extensión de la espalda.

El negro será quien le dé vida a todos los detalles restantes de la equipación. En primer lugar tiñe el cuello en ‘v’, de considerable grosor. Éste añade un vivo blanco en el centro; repitiendo esta fórmula en los puños. Así mismo, el negro pintará el escudo monocromático y el logo Trefoil de adidas, que regresa al Mundial tras décadas de ausencia. Como sello final al diseño, en la nuca añade la bandera nacional con su perímetro pintado de dorado. Al igual que el resto de los modelos de visita Authentic, se estampa un jock de autenticidad vertical, también con el Trefoil.

A nivel confección esta versión Climacool+ es exactamente igual que el home kit. Destacará su tela con relieve y microperforada para mantener el cuerpo lo más ventilado posible. El escudo y el logo son de un material plástico y tridimensional de muy lindo tacto y presencia. El material texturizado y perforado de cuello y puños también le sube uno que otro punto. A diferencia de la titular, esta camiseta es genuinamente linda sin importar de quién es; pero que esa de Japón la hace más bella aún.