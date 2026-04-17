Review | Camiseta alternativa adidas de Bélgica Copa del Mundo 2026

Tan interesante como peculiar. En el marco de un proceso total de reinvención del seleccionado nacional, con nueva identidad y una nueva camada de jugadores, modelos como éste son la cereza del postre. Ésta es la nueva camiseta alternativa adidas de Bélgica Copa del Mundo 2026 para reflejar todo el cambio, y así la analizó Marca de Gol.

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Como sucedió con todos los participantes de la máxima cita vestidos por la marca de las tres tiras, la casaca de visita adopta un look clásico, con el logo Trefoil como gran protagonista. Presenta un template bastante básico, destacando un cuello en ‘v’ de un considerable grosor, pintado de negro; al igual que ocurre con las tres tiras de ancho convencional (no como en los modelos titulares) y los puños. En la cintura posee un corte con trazos curvos para que se amolde mejor al cuerpo, sobre todo en movimiento. Una moldería lógica para el estilo de equipación que se busca realizar.

Su paleta de colores es vibrante, con buen contraste con respecto al jersey local en rojo. Combina el celeste, rosado y blanco, con una trama de líneas y formas que representan de forma abstracta el -relativamente- nuevo escudo de la federación. Al principio puede ser difícil de entender, pero una vez explicado se comprende fácil. El resultado tiene muchas vibras de fines de los 80 y principios de los 90, comparable a las icónicas equipaciones de Alemania y Países Bajos. La identidad está aplicada en blanco y negro, adaptándose a la cromática general. Como detalle final, se añade la frase “Ceci n’est pas un maillot.” (‘Esto no es una camiseta’) en el interno del cuello. Brillante.

En materia de su confección, adopta la tecnología Climacool+ para esta versión jugador, con la misma tela que ya vimos en los home kit. La misma, texturada, tiene microperforaciones para ayudar con la respirabilidad. Logos estampados, con relieve y buen tacto; y excelente material elástico para cuello y puños. No sabemos si es la más bella, pero ciertamente es única. Cuesta encontrarle el gusto, pero una vez que se lo logra, pasa a tener un encanto especial.