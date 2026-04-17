Con la ilusión de hacer historia. El antecedente inmediato de haber llegado a la instancia final de la Copa América 2024 le permite a los hinchas cafeteros creer en que hace un papel destacado es muy posible. A algunas semanas que inicie a rodar el balón, se develó la nueva camiseta alternativa adidas de Colombia Copa del Mundo 2026, que Marca de Gol analizó en detalle.

Review | Camiseta alternativa adidas de Colombia Copa del Mundo 2026

Este modelo marca el regreso del azul a la paleta principal de la equipación de visita, tras haber pasado por el rojo y el negro en sus dos últimas entregas. Este se aplica en dos tonos, creando una textura de formas ondeantes en degradé, que busca representar al Mar Caribe y al Océano Pacífico que bordean las costas del país sudamericano. Estéticamente no nos parece fea, ni mucho menos, pero sí nos parece un homenaje demasiado literal y con poca profundidad, sin enfocarse en alguna inspiración más puntual y sentida para los colombianos. Sí hay que destacar que se logró un estilo de fines de los 80, principio de los 90, que van en concordancia con la colección de adidas.

No necesariamente polémico, pero sí debatible, es la elección del tono secundario. Nos encontramos con una tonalidad amarillo/verde (no vamos a entrar en la discusión, ja) neón, bien llamativa. Visualmente resalta mucho, pero tal vez no nos transmite la vibra retro que sí nos gustaría que tenga, al emplearse el logo Trefoil. Un amarillo clásico, más propio de la Selección de Colombia, creemos que hubiera quedado mejor. Sí nos agradó mucho la estampa en la nuca que añade el nombre del país con un estilo alineado a lo que ofrece el resto de la equipación.

La versión jugador Climacool+ sigue la línea de lo que ya vimos con el jersey local de Colombia. Una tela con textura tridimensional y microperforaciones, que ayudan a mantener el cuerpo fresco ante las altas temperaturas. El escudo no es holográfico, sino que tiene un acabado engomado y suave al tacto. Sin llegar a desagradarnos, sentimos que pudo haber sido revuelta de una forma sustancialmente más elegante, y parecer un verdadero clásico de las tres tiras.