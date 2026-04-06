Lo tradicional nunca pasa de moda, aunque también se puede adaptar. En un mundo donde todo va a las corridas y busca ser exponencialmente llamativo, hay ciertos bastiones del pasado que tratan de mantenerse lo más fieles a su historia. Los nuevos botines PUMA KING 20 Ultimate buscan ser un reflejo de eso y, por eso, Marca de Gol los llevó al campo de juego para probarlos.

Review | PUMA KING 20 Ultimate

La nueva generación de KING la podemos describir como una nube, en todo aspecto. Ya puestos apreciamos lo que es su punto más fuerte: el confort. Tienen una enorme cantidad de insertos mullidos que abrazan el pie, superando ampliamente en este apartado a los FUTURE y aún más a los ULTRA. Son más bien de horma ancha, lo que aumenta la comodidad; pero para aquellos con pie angosto pueden llegarlos a sentir algo sueltos. La malla elástica en lugar de la lengüeta brinda un buen ajuste, mas no da esa impresión clásica que tal vez buscamos. A mencionar también que tienen un perfil alto, sobre todo en la punta, brindando una sensación no tan habitual para lo que es el mercado actual.

La capellada sintética TotalTouch+ es extremadamente blanda desde el primer uso, buscando replicar las características del discontinuado cuero de canguro. Se adapta muy bien al pie (y lo hará más con cada uso). Se le suman insertos en el interior con más material, que amortiguan cada toque con el balón. Suman varios puntos en comodidad, aunque no brinda esa cercanía entre pie y pelota que a veces es bienvenida (para eso habrá que buscar otros modelos). En zonas estratégicas del upper añade una textura en relieve que ayuda a mejorar aún más el grip que se tiene con el esférico. No tienen exactamente la misma performance que la piel natural, pero te hace no extrañarla. En esta materia cumple con creces, tal como era de esperarse en un calzado de este tipo.

La movilidad es factiblemente su punto menos destacable. No porque sea mala, sino porque no propone nada tecnológico o rupturista para sobresalir. Posee una suela con todos tapones semicónicos; un approach ‘moderno’ reemplazando los totalmente cónicos. Es correcta, sin más. Sólida tracción en cambios de dirección y una placa bastante reactiva por su clase. Al ser algo anchos, dependiendo el pie, es probable que no se tenga siempre la mayor estabilidad en frenadas y rotaciones.

Genuinamente nos parece una pena que no tengan más apoyo de los jugadores estrella de la marca. Si bien -obviamente- no son la opción más moderna, no tienen nada que envidiarle a los adidas Copa y Nike Tiempo; sumado a que tienen un nombre con un legado hermoso. Si pueden ir a verlos en persona, estamos seguros que les van a gustar, y mucho.