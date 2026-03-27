Se oficializó la tribuna Leo Messi Stand en el estadio del Inter Miami

El más grande de todos los tiempos sigue haciendo historia en Estados Unidos. A pocos días de la inauguración del Nu Stadium, la nueva casa del Inter Miami CF, el actual campeón de la MLS presentó la tribuna Leo Messi Stand, un homenaje en actividad a su capitán y líder en la conquista de sus primeros títulos.

La grada con el nombre de Lionel se extenderá desde la sección 117 a 121 en la bandeja inferior, y de la 217 a 223 en la superior. El estadio está ubicado en el Miami Freedom Park, adyacente al Aeropuerto Internacional de Miami. Contará con una capacidad para 26.700 espectadores.

La franquicia asegura que su acceso será económico, con precios desde 40 dólares por partido para los abonados, elevándose el mínimo hasta los 54 dólares por partido para aquellos que compren un ticket singular.