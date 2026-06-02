La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina. Por unas semanas el planeta se centra en su gran mayoría en lo que pasará en los estadios más importantes de América del Norte. Exprimiendo al máximo su patrocinio con la FIFA, se develó el nuevo pack de botines adidas Road To Glory, con la imponente presencia del trofeo en su diseño.

adidas Road To Glory

El color principal es el fucsia, en una tonalidad bastante fuerte, estando combinada con detalles en negro y dorado. A nivel técnico la mayor novedad son los F50 Hyperfast, que hicieron su debut en la recta final de la temporada europea, con un llamativo color amarillo. Los modelos de gama alta Elite vendrán con un packaging especial, que incluye una caja especial, la clásica bolsa para llevarlos con la silueta del trofeo y figuritas.

En Argentina ya están a la venta los tres modelos (F50, COPA y Predator) a un precio de $519.999 para la gama Elite, $179.999 los League y $119.999 los Club.