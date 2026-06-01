Es la hora de la verdad, el show va a empezar. Todas las miradas del mundo del deporte enfocadas en América del Norte para vivir la Copa del Mundo 2026, y la marca del felino rememora un icónico estilo para su colección de botines. Estos son los nuevos PUMA ULTRA 6 Ultimate Showtime, de diseño asimétrico. A continuación, el análisis de Marca de Gol.

Review | PUMA ULTRA 6 Ultimate Showtime

Esta nueva generación, que ya tiene unos meses en el mercado, es básicamente una actualización de los visto en los PUMA ULTRA 5, acomodando ciertos puntos no tan positivos. Empezando por lo primero, una vez puestos en el pie nos encontramos con un modelo cómodo, característica que no es tan habitual en este tipo de silo de velocidad. Primordialmente esto se debe gracias a los insertos del talón con tecnología OrthoLite, la plantilla con NanoGrip y una malla de textil elástico que envuelve el pie, con la dosis justa de apriete (son aptos para hormas relativamente anchas). No es cómoda como una bota de cuero, pero se defiende bastante bien. Siguen siendo bastante largos, por lo que alguno querrá probar medio talle menos.

La principal novedad está en el sintético de la capellada ligera, realizado con hasta 50% de materiales reciclados (para quien le interese). Es algo más blando, factor que siempre es bienvenido, porque hace que la experiencia de uso sea más amigable, adaptándose más rápido y bien a la forma de nuestro pie. El acabado GripControl Pro se vio modificado, con un nuevo diseño para el relieve, que promete aún más grip con la pelota. Si hay un cambio, es imperceptible. Sí notamos algo más de ajuste y lockdown en cada pisada, gracias a la renovada estructura PWRTAPE, que arma un calzado de material muy fino. Sí, es lo suficientemente fino para que sintamos bastante el balón ante cada contacto.

La suela SPEEDSYSTEM es practicamente igual que en su antecesor, transformando únicamente algunos trazos de la talonera externa, que da un plus de estabilidad. La placa es sumamente reactiva y distribuye bien las fuerzas de cada pisada, gracias a su ingeniería. Decidieron mantener la distribución de tapones FastTrax, con solo tres de ellos en el talón. Evidentemente el feedback fue lo suficientemente positivo como para no ir para atrás, pero sí nos sigue pareciendo extraño. No es para nada mala, simplemente necesita costumbre.

Es un estilo menos alocado que los Tricks de 2014, pero con la misma intención de generar un impacto fuerte en los principales partidos de la máxima cita del fútbol. Con su precio de $399.999, en Argentina se ubican un 20% por debajo de sus rivales de adidas y Nike, por lo que eso es un detalle no menor a tener en cuenta. Si les gusta el look, sin dudas es una opción con muchos puntos a favor.