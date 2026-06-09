A paso lento, pero firme, los Elefantes Naranjas vuelven al escenario principal del fútbol. Tras el paso de su generación dorada que clasificó por primera vez en 2006 -y luego dos veces más (2010 y 2014)-, el seleccionado africano vuelve al Mundial y lo hará con la nueva camiseta PUMA de Costa de Marfil Copa del Mundo 2026. Ésta es la reseña de Marca de Gol.

Review | Camiseta PUMA de Costa de Marfil Copa del Mundo 2026

El modelo es todo lo que podemos esperar de una casaca africana realizada por PUMA. ¿A qué nos referimos? Tiene que ser sí o sí llamativa y con un gran bagaje cultural; y cumple con ambas consignas. ¿Cómo lo cumple? Empleando un pattern en sobretono en toda su superficie, incluyendo mangas y espalda, que buca simbolizar la unión de la nación, según comunicado oficial. Nosotros vemos inspiración sobre todo en el arte local, y ciertos trazos que nos recuerdan a la piel del elefante. Más allá de justificaciones marketineras, está genial. Realmente es un producto que destaca mucho ya desde el primer vistazo.

El verde aparece como tono secundario, resaltando todos los trazos destacados del más reciente template. De arriba hacia abajo, luce en el perímetro trasero del cuello, los paneles en las axilas -con una tela con más respirabilidad- y los recortes laterales. Creemos que es una dosis justa, balancénadose bien con el escudo de la federación, también de fondo verde. Los logos del sponsor técnicos se aplican en blanco, logrando una buena visibilidad. Como toque final, en la nuca se añade una franja con los colores de la bandera nacional.

Posee una tradicional tela calada como material principal. Es fresca y liviana, pero algo propensa a los enganches, por lo que se deberá manipular con cuidado. Los logos son bordados, garantizando su máxima durabilidad. Para el uso del día a día, es una confección más que correcta. En síntesis, nos gustó, porque nos trasladó a la época dorada de PUMA con las selecciones africanas. Y eso siempre, pero siempre, será algo bueno.