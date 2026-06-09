La cereza puede ir en todos los postres, no solo en los más caros. La firma del doble diamante está apostando este año muy de lleno a sus nuevas colecciones temáticas. Una de ellas es la ‘Cherry Club’, con el rojo cereza como protagonista. En Marca de Gol seleccionamos de esta línea los Umbro Pro 5 Bump Club, la opción entrada de gama.

Review | Umbro Pro 5 Bump Club ‘Cherry’

Optamos por esta versión para analizar si vale la pena el salto de precio ($109.900 vs $159.900) para el usuario promedio. Visualmente son prácticamente iguales, por lo que eso no es determinante. La primera gran diferencia está en la lengüeta. Posee una tradicional, y no la de diseño tipo ‘burrito’ que envuelve el pie. Para una gran mayoría esto no es un problema, e incluso es mejor, porque es un calzado con la horma bastante angosta (recomiendan probar un talle más). Son cómodos, se amoldan bien al pie y tienen insertos mullidos en todo el perímetro de talón-tobillo, que aseguran el confort en cada paso.

La capellada tiene sus lógicas variaciones. Está realizada en un material sintético y no en cuero natural. Tampoco posee los insertos textiles que mejoran la respirabilidad y reducen el peso general. Pero aún con estas carencias el resultado de uso que obtuvimos fue realmente muy bueno. Cuesta un poco más ablandarlos; pero, una vez hecho eso, la experiencia fue buena. Se los nota bien armados, ideal para el futsal. La cordonera está algo desplazada hacia afuera para ‘limpiar’ la zona de golpeo y control. Hay buen grip con la pelota gracias a su acabado texturizado, que evita que el balón patine sobre la superficie. No es la misma performance, pero para el player ocasional es más que suficiente.

La mayor desigualdad está probablemente en el conjunto de la suela. Si bien tiene una correcta amortiguación, limita la tecnología BUMP a la plantilla, no estando presente en la entresuela. Eso hace que se note la carencia del retorno de energía (‘explosión’) ante cada pisada. El diseño de la suela en sí es igual, con muchos puntos de flexión y gran adherencia en cambios de dirección y frenadas. El refuerzo y la puntera cosida son dos ítems fundamentales para los que practican este deporte y quieren garantizar que su modelo perdure en el tiempo.

Respondiendo la consigna, para el jugador casual no hay motivo indispensable por el cual gastar 45% más en la versión ‘Pro’. Sus materiales son buenos, tiene una suela que tracciona bien y están muy bien confeccionados. Pero sí, para quien tenga el capital disponible y esté dispuesto a pagar la diferencia, recomendamos pasar al modelo tope. La piel natural y el mayor uso de la amortiguación BUMP hará que valga la pena cada peso. Umbro puso muy bien la cereza de este postre.