Buscando marcar la diferencia desde la velocidad. Desde hace varios años la firma del doble diamante viene trabajando con una serie de botines ligeros con características muy interesantes, sobre todo por el precio que tienen. Algunos días atrás presentaron los nuevos Umbro Velocita 6 Club Sintético, la sexta generación, y en Marca de Gol los llevamos al campo de juego para analizarlos detalle por detalle.

Review | Umbro Velocita 6 Club Sintético

Antes de empezar, cabe destacar que, a un precio de AR$6.499, este es el mejor modelo que ofrece la marca ahora mismo en el país, por encima de los Fifty III (AR$5.549) y los Neo Geo (AR$5.049). No es una diferencia gigante en su valor, pero sí se espera desde el vamos que ofrezcan algo mejor. Ya en nuestros pies, las primeras sensaciones son justamente las de un silo de velocidad. Son livianos, pero tampoco de forma exagerada. El material de la capellada es bastante fino, pero desde el centro hacia atrás añade una considerable cantidad de material mullido para que su experiencia de uso sea más confortable. Resalta su lengüeta por lo ancha que es, abrazando todo el empeine. De horma es convencional, true to size.

A la hora de movernos ya se nota que este calzado está un escalón por encima de los mencionados Fifty III. Poseen una entresuela de goma EVA que les otorga mucha más amortiguación; cuestión fundamental cuando se juega en terrenos duros, que repercuten de lleno en nuestras rodillas. El diseño de la placa también es único para éste, con taponcitos de distintas formas y tamaños; destacando uno circular en el frente que ayudará a absorber y distribuir las fuerzas de pisada, y mejorar también el rendimiento en los cambios de dirección. Clave el refuerzo con costura en la puntera, para evitar prematuro desgaste. Entregan un muy buen resultado en este apartado.

Punto aparte para hablar del upper. No solemos estar muy acostumbrados a ver calzados de fútbol 5 que empleen materiales tan finos, porque se suelen estropear más rápido. Aún así, están muy bien armados; el ‘exoesqueleto’ le da una buena dosis de rigidez a todo el superior que hace que no se flexione de forma indeseada. El contacto con el balón es bueno, la pequeña rugosidad de la superficie ayuda, pero no es su punto más destacado: están más pensados para explotar la velocidad del jugador y para eso tienen que ser livianos. Como detalle criticable, sentimos que a la lengüeta le falta un poquito de relleno, para que los golpeos fuertes no repercutan tanto en nuestro pie.

¿Conclusión de los Umbro Velocita 6 Club Sintético? Por su valor de mercado, son una alternanativa más que interesante. El colourway negro y blanco les da un toque clásico, que se combina bien con su estilo algo más moderno. Solamente la suela -y entresuela- justifican pagar los pesos extra por sobre los Fifty III. Una gran relación precio-producto.