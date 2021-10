Camiseta rastafari Adidas del Ajax de Ámsterdam

By

El Ajax es uno de los equipos más ganadores de Europa. El conjunto neerlandés ostenta 10 títulos internacionales, entre los que destacan cuatro Ligas de Campeones y dos Copas Intercontinentales. De las cuatro ‘orejonas’, tres fueron de forma consecutiva, lo cual demuestra que dominó el fútbol en la década de los 70.

Su tradicionalidad fue retratada en la indumentaria de la temporada 2021-22. Adidas apostó por lo clásico y sorprendió al presentar un una camiseta rastafari en memoria del ídolo del reggae Bob Marley. Se caracteriza por sus colores verde, amarillo y rojo, los cuales son tan asociados al movimiento rastafari.

Esta tercera equipación se ha visto en las competencias europeas que disputa el Ájax, al tiempo que fue alternada con el clásico jersey que usan los jugadores cuando el equipo hace de local. Cabe recordar que el club adoptó el tema Three Little Bird, de Bob Marley, como su himno oficial. Por consiguiente, no sorprende que la tercera indumentaria del equipo sea un homenaje más al músico jamaiquino.

De acuerdo con el articulista de Fitforbeach, Dave Oomen, la novedosa indumentaria del Ájax de Ámsterdam (Países Bajos) generó gran expectativa entre los aficionados, tal como sucede con las camisetas de los clubes más grandes de Europa. “La tercera camiseta del Real Madrid para la actual temporada llamó poderosamente la atención. La indumentaria, también diseñada por Adidas, está inspirada en la Puerta del Sol. Además, está fabricada con primagreen, un conjunto de materiales reciclados, y cuenta con tecnología HEAT.RDY, la cual regula la temperatura”, refiere.

En tanto, Nike no quiso quedarse atrás y presentó una novedosa indumentaria con el FC Barcelona. Se trata de una tercera equipación inspirada en algunos de los barrios más populares de la capital catalana. Esta camiseta será utilizada por el club a lo largo de la Liga de Campeones.

La camiseta del Ajax se caracteriza por su color negro predominante. No obstante, el verde, amarillo y rojo resaltan y le dan mayor vistosidad al uniforme. En el reverso de la playera hay una sutil referencia a la canción Three Little Bird, con tres aves sentadas en las cruces de San Andrés, como en el escudo de Ámsterdam.

La camiseta está acompañada de pantalones de chándal, y hasta tiene un par de tenis modelo Samba. La historia entre el club tulipán y Bob Marley inició en 2008, cuando el equipo disputó un amistoso contra el Cardiff City. En aquel duelo se pidió a los hinchas del Ajax permanecer en las gradas luego del partido, y para entretenerlos el DJ tocó diversos temas, entre Three Little Birds. Los aficionados la hicieron suya.