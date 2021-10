Roberto Baggio, El Divino: el film de Netflix sobre el exdelantero del Juventus y la Selección de Italia

Los grandes deportistas han inspirado la publicación de libros, reportajes y hasta películas biográficas. De acuerdo con el portal de cine LateNightStreaming, algunos de los documentales más exitosos del mundo del deporte son Olympia (1938), When We Were Kings (1996), Maradona by Kusturica (2008), Zinedine Zidane: Como un sueño (2011), La mentira de Amstrong (2013) y Messi, la película (2014).

El éxito de estas producciones ha inspirado otras posteriores. Una de las más recientes fue producida por Netflix, que en los últimos años ha incursionado en este tipo de filmes. Se trata de Roberto Baggio: El Divino, una cinta dirigida por Letizia Lamartire que cuenta la historia de uno de los mejores futbolistas italianos de la historia.

Se narra cómo un adolescente de clase media mantiene una difícil relación con su padre. En un momento, tiene la oportunidad de fichar por uno de los mejores equipos de Italia, donde empieza su meteórica carrera. Luego llega su convocatoria a la selección adulta, pero las lesiones y los problemas personales se convierten en su rival más complicado. Esta es la sinopsis del documental de 90 minutos.

Bajo la dirección de Letizia Lamartire, se aborda la historia de la estrella del fútbol italiano con una propuesta ligera: la relación rota entre el joven Roby, como lo llaman, y su padre, un ciclista retirado que parece frustrado por no haber conseguido lo que se propuso en la vida. Esta tirante relación se muestra en todo momento, incluso cuando el protagonista le cuenta que firmó por la Fiorentina.

Los críticos de cine hacen hincapié en los ciertos vacíos de la producción. Por citar un ejemplo, en ningún momento hay una explicación de cómo se origina la actitud del padre. No obstante, sí se profundiza en cómo Roby supera esta situación en casa y que, pese a las dificultades, logra convertirse en una leyenda del fútbol mundial.

También sostienen que el filme cumple con el objetivo de satisfacer al televidente futbolero. Si bien no hay profundidad en las relaciones de Roby en su adolescencia, sí se ahonda en los detalles de cómo fue superando cada etapa hasta convertirse en subcampeón mundial.

Por otro lado, el filme aborda más allá del penal fallado por Baggio ante Brasil, y que significó la derrota de Italia. Hay muchos momentos importantes en la vida del exdelantero, y la película se encarga de mostrarlos. Además, se ve cómo todo un país le perdona el yerro porque reconoce que aquel joven colocó a la ‘Azzurra’ entre las mejores del mundo.