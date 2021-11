Ésta es la casaca del campeón. A no tanto tiempo del lanzamiento de su antecesora (mirá su reseña acá), la firma de la huellita lanza al mercado la nueva camiseta titular Kelme de Colón de Santa Fe 2021/22, con un renovado diseño, algo más conservador. Como es costumbre ya, la analizamos detalle por detalle en Marca de Gol.

Review | Camiseta titular Kelme de Colón de Santa Fe 2021/22

Tal como mencionamos en la introducción, a diferencia de su predecesora, tiene trazos algo más clásicos. Para comenzar, su cuerpo ahora está libre de patterns, teniendo la división a mitades roja y negra totalmente lisa. La otra diferencia en este punto, es que ahora la espalda deja de ser totamente lisa, incluyendo nuevamente al rojo. Mangas y hombros están realizados totalmente en negro, a excepción de un pequeño panel de la manga derecha, donde se extiende el rojo, haciendo del frente (en cierta forma) algo más simétrico.

Al igual que en las equipaciones que celebraban el campeonato, abundan los detalles en dorado. Éste aparece en el cuello tipo chomba, con una fina línea y decorando con las huellitas, sumado al nombre del club en la nuca. Dice presente también en los puños; así como en diversos logos en toda su superficie y el jocktag de autenticidad. No había mejor chance que ésta para usar este color. Tal vez sí le faltó algún emblema especial en referencia al campeonato, como para completar el homenaje y agregarle más valor emotivo para el hincha.

En cuanto a su confección, emplea la misma tela que viene usando la marca en los últimos modelos, bastante convencional. Correcta para su precio de AR$8.000. Como distintivo, las mitades son piezas separadas cosidas, y no ya una única tela sublimada en dos tonos. Las costuras por lo general son buenas, aunque en la zona de las mangas sí está algo fruncida la tela. Si bien no eran muy útiles, cabe destacar que ha perdido los hoyuelos láser, que le daban un tinte ‘moderno’. Concluyendo, buen resultado en líneas generales. Jugaron la carta de forma muy conservadora, y no lo vemos mal después de lo que fue su antecesora no tan clásica.