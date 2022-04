Una propuesta con mucho sentido de pertenencia. Si hay algo que destaca a las franquicias del deporte estadounidense es que tratan de crear un vínculo cercano con la gente de su cuidad, muchas veces a través de los uniformes. Siguiendo esa fórmula, se lanzaron las nuevas camisetas Macron del Miami FC 2022, equipo que milita en el USL Championship, la segunda liga más importante del país. Éste es el análisis que les hicimos en Marca de Gol.

Review | Camisetas Macron del Miami FC 2022

Comenzando directamente por la versión titular, tiene como protagonista un tono turquesa que, desde el vamos, ya le da un tinte distintivo con respecto a lo que estamos acostumbrados, causando un buen impacto visual. En el frente tiene un trama de ondas cuya inspiración remite a la Bahía Vizcaína. Un hermoso gofrado, que le da una presencia a la casaca muy linda; denotando calidad. En la parte alta de la espalda se cambian las olas por un pattern con los nombres de todos los vecindarios de Miami. Lo interpretamos también como una declaración. No es el club de las palmeras y Ocean Drive (en relación al Inter Miami), sino una institución que realmente representa a toda la ciudad.

Los detalles más particulares también aportan su granito de arena, sobre todo desde la propia complejidad del template en sí. El reflejo a esto es el cuello. Tiene una solapa, pero que está cosida al cuerpo, además de añadir una botonera. Es una obra de arte; da gusta verlo y tocarlo. El diseño añade el color naranja también en puños, axilas, la cintura y parte alta de la espalda, en una zona donde también se ubica un emblema con el número 305 (el código de área de Miami). En el interno del cuello agrega el nombre de la ciudad nuevamente, con una tipografía que nos recuerda a la zona de anotación del Hard Rock Stadium cuando juegan los Miami Dolphins de la NFL. Todo tiene sentido, todo es estético.

En lo que respecta al away kit, pasamos a tener un azul Francia como color principal. Aquí el grabado con el nombre de los barrios está en la zona del pecho, acompañado por el skyline de Miami, como para que no quede tan brusca la terminación. El template es similar, pero no igual. Ésta tiene un cuello en ‘v’ con acabado en dos tonos, algo más simple; repitiendo la fórmula cromática en los puños. Añade también unas franjas en los laterales, tanto en la zona de las axilas, como en la cintura. El escudo de la institución pasa a ser monocromático en blanco, tono que también le da vida al mismo detalle del ‘305’ en la nuca que tiene la home. No es tan llamativa tal vez, pero no deja de ser una elegante y sobria equipación, sin sobrecargar con detalles innecesarios.

Su confección es excelsa. La tela del frente de buen tacto; la de las mangas y espalda con más respiración; el escudo de goma con fondo textil; todas las costuras perfectas; el material de cuellos y puños con el equilibrio justo de firmeza y elasticidad. Realmente es excelente, mucho mejor a lo que estamos acostumbrados por estas tierras -lamentablemente-. Pocas veces nos pasa que no tenemos absolutamente nada que objetar a unas camisetas. Éste es uno de esos casos. Por supuesto que es muy de gustos personales, pero nos parecen dos trabajos muy bien resueltos, con una calidad acorde a ellos. Genial resultado.