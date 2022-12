Se acerca fin de año, se acercan las fiestas, y se abre una oportunidad para presentar nuevas equipaciones. Una ‘ventana’ algo extraña porque en este momento no hay fútbol en Argentina, pero las casacas siempre son un buen regalo. Completando la colección de esta temporada, que fue de lo mejor visto en el país, se lanzó la nueva tercera camiseta Erreà de Belgrano 2022/23. A continuación el análisis de Marca de Gol.

Review | Tercera camiseta Erreà de Belgrano 2022/23

La gran novedad que presenta este kit está en su paleta cromática, teniendo al blanco como protagonista principal. Un tono que de por sí no tiene mucho sentido racional, pero lo tiene una vez que se suma la parte oscura. Presenta un template similar a lo que se vio para el uniforme granate de Lanús (ver acá), con un corte en el pecho que la ‘segmenta’ en dos. Todo el superior, incluyendo mangas, se tiñe de negro con una trama de fondo, fiel al estilo ya visto en sus compañeras de línea. El gráfico añade elementos característicos del club, como lo son el barco, el timón, el faro y la calavera, destacando ésta última en el centro.

Hay dos formas de analizar el resultado, sin contar la estética que es subjetiva. Por un lado, apoyar el concepto, porque marca una línea de continuidad en todo lo lanzado en 2022; por el otro, habrá quién pueda decir que se sobreutilizó la temática (ya vista en dos camisetas y la pre-match). Para nosotros, su apariencia está más que lograda. Combina un estilo rompedor desde sus trazos, con tintes más clásicos, como lo es su escudo retro que solo incluye las iniciales en un fuerte celeste. Como detalles finales del diseño, el cuello es redondo, en gris; mientras que los puños también añaden un fino vivo celeste, mismo color que se usa en todos los logos.

De la misma forma que ya comentamos con la titular y la alternativa, su calidad está dentro de los parámetros esperados para su precio de AR$14.990, incluso un pasito algo por encima que otras firmas del mismo segmento. Una tela suave, de buen tacto (algo transparente la blanca); costuras dentro de todo correctas; y un escudo de TPU que, al menos para nuestra opinión, siempre levanta el look de los jerseys. Tal vez no logra el mismo nivel de espectacularidad que sí tiene el away kit, pero no deja de ser una camiseta acertada. Miramos para adelante y ya estamos ansiosos para ver con qué nuevas ideas nos intentarán sorprender en 2023.