Algunos meses atrás, todavía en 2022, se daba comienzo a una nueva relación entre el club de Parque Patricios y la firma italiana del Omini. Tiempo después, de cara a este año, se presentaron las nuevas camisetas alternativas Kappa de Huracán 2023, que completan -en principio- la colección de uniformes de juego. Éste es el análisis que les hicimos en Marca de Gol.

Review | Camisetas alternativas Kappa de Huracán 2023

Comenzando por la alternativa como tal, la suplente, es de color rojo con finos bastones en blanco que se interrumpen en el frente para darle lugar al sponsor, y en la espalda para los dorsales. De fuente oficial, está inspirada en la estructura del portón que da ingreso al hall central. Una idea que habrá que creer pero que, si no existiera, no cambiaría mucho la apreciación de la casaca. Yendo a lo que se puede ver, es un modelo que cumple, lindo por su simpleza (en el buen sentido de la palabra). Balancea muy bien la cantidad de blanco, con la dosis justa en los puños, la nuca y la franja en la cintura.

Más interesante es la aplicación del escudo con las estrellas en rojo. Están, pero no al mismo tiempo. Nosotros no somos muy fanáticos de las estrellas en los escudos, por lo que visualmente nos parece acertado. Puede ser también que haya sido una decisión por costos (es el mismo empleado en la titular). El detalle de “El Palacio” en el interno del cuello y la ‘H’ en la nuca cierran una bonita prenda. Estas características son comunes a las tres equipaciones de esta temporada. Tal vez nos hubiera gustado que una se distinga, dándole una personalidad más única.

La tercera camiseta se viste de negro, con el mismo pattern imitando mármol usado en el home kit, esta vez aplicado en rojo. Nuevamente un muy buen impacto a primera vista, con un look moderno y bien diferenciada cromáticamente de sus hermanas. Un estilo similar a lo visto en la casaca alternativa 21/22 de River Plate (ver acá), pero con un concepto más propio del club -o más literal-. Punto a favor que la espalda también incluya la trama, no dejándola lisa. Todos sus logos son en blanco, resaltando el escudo retro con el sello de la ‘H’. Una elección clásica, que tal vez tenía más afinidad con la roja; pero que no por eso no queda agradable.

A nivel confección no hay ninguna novedad. Por su precio de $18.900 nos entrega una tela de correcto tacto, elástica; escudos de TPU que levantan mucho la calidad percibida; y costuras que, si bien algunas frucen un poco por demás -algo normal en la industria nacional- están aprobadas. Son le encontramos un asterisco: no somos muy partidarios de los patrocinadores sublimados, le bajan la vara. Lo cierto es que esta primera colección para la vuelta de Kappa al Globo nos parece muy correcta desde el diseño, acompañando todo el trabajo Art Decó que se viene realizando desde lo institucional.