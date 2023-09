Review | Camisetas Umbro de Atlético Tucumán 2023/24

La primera celeste y blanca, pero con un condimento especial. No sólo es uno de los decanos del fútbol argentino, sino que también fue el primero en aplicar esta combinación de colores a su uniforme. Celebrando nuevamente esto, e inspirándose en un modelo del pasado, se lanzaron las nuevas camisetas Umbro de Atlético Tucumán 2023/24. A continuación, el análisis de Marca de Gol.

Empezando por la casaca titular, la misma tiene cierta reminiscencia a la equipación de la temporada 96/97, cuando eran vestidos por PUMA. ¿Qué las distingue? Unas finas líneas negras que acompañan a los tradicionales bastones celestes, que vuelven a ser lisos, abandonando la trama que tenían en su antecesora. Los mismos se hacen presentes en todo el largo de la espalda -afortunadamente-; pero no así en las mangas, siendo éstas blancas lisas. Siempre preferimos que los bastones se apliquen en esa zona también, pero entendemos que hay que realizarles cambios todos los años (básicamente, para que no sea siempre la misma).

Los trazos -dentro de todo- conservadores se extienden en el cuello tipo polo, con terminación en ‘v’. Su solapa está realizada en negro, al igual que los puños, ambos contrastando (y destacando) de forma correcta, y acompañando el diseño de las finas líneas verticales. A diferencia de otros modelos en el pasado, no cuenta con ningún jocktag personalizado o emblema en referencia al club o algo similar; característica que se hizo extrañar. Sí tiene el logo de la firma en la nuca y la etiqueta de autenticidad en la cintura.

La variante alternativa tomará al negro del kit local y le dará aún más protagonismo, acompañado de bastones en dos tonos de gris. En cierta forma, tiene un aire a aquella usada en la temporada 18/19 (ver acá). Es sobria, tradicional. Un penal pateado fuerte al medio. Tendrá una importante cantidad de blanco: en el cuello en ‘v’; los puños de un grosor convencional; y las aplicaciones de patrocinadores y sponsor técnico. Al no tener tampoco ningún sello especial en cintura o nuca, creemos que la utilización de algún escudo antiguo (sobre todo retro) le pudo haber dado más personalidad.

En lo que respecta a su confección, no tiene importantes cambios con respecto a predecesoras. La tradicional tela suave y liviana, sin ningún recorte empleando otra con más respirabilidad; escudo con el contorno y las tres estrellas (que creemos que no deberían estar) bordadas; y costuras promedio, frunciendo algo por demás en la zona de los bordados. Lo único que no nos gusta son los sponsors sublimados en los hombros; los preferimos estampados. La firma de origen inglés entregó un trabajo correcto, seguro y sin falencias, que únicamente puede llegar a pecar de no ser más arriesgado o creativo.