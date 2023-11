UEFA Euro 2024 estará en el EA Sports FC 24

Profundizar los acuerdos para estar presente en una de los dos grandes citas del verano del hemisferio norte del año que viene. Desde hace ya unos años, EA Sports está aliado con la confederación europea de fútbol. Exprimiendo ese vínculo, se anunció la inclusión de la UEFA Euro 2024 al videojuego EA Sports FC 24.

La modalidad de juego del torneo -sin coste adicional- se añadirá más cercano a la fecha de inicio de la competición, contando con todas las selecciones participantes, las equipaciones, el balón oficial de juego y las equipaciones. Además, habrá cartas especiales para el modo Ultimate Team.

Cabe destacar que este videojuego será la plataforma oficial de la eEURO, la serie de eSports que reune a los mejores jugadores del viejo continente representando a sus selecciones, y que seguramente tenga un evento presencial mientras se dispute la UEFA Euro 2024 en Alemania.

UEFA EURO 2024 is in the club. Take home the trophy this summer.

Play now and receive a permanent UEFA EURO 2024 player in your Ultimate Team from December. Learn more: https://t.co/yIl6XolJyl pic.twitter.com/gT7zzgrF4e

— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) November 23, 2023