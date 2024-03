La llegada de un nuevo alumno a la clase; uno que buscará resaltar entre toda su camada. Tras un par de temporadas siendo vestidos por Givova, el conjunto rosarino pasa de hoja comenzando un vínculo con una firma de origen chileno. Éstas son las nuevas camisetas AIFIT de Newell’s Old Boys 2024, y así las analizamos en Marca de Gol.

Review | Camisetas AIFIT de Newell’s Old Boys 2024

Antes de comenzar, una pequeña aclaración: AIFIT es en Argentina lo que es OneFit en Chile, nombre que acá en el país ya estaba registrado.

Ahora sí, las casacas. Empezando por la titular, tiene unos trazos bastante convencionales. El clásico diseño a mitades se interrumpe en las mangas, teniendo los tonos invertidos; más no así en las axilas, cuyo recorte de tela -siendo uno con más ventilación- continúa desde los laterales. En lo que respecta al cuello, es negro, en forma de ‘v’, acompañado en el frente por un vivo rojo; repitiéndose esta misma fórmula en ambos puños. Todo muy correcto, sin ninguna característica que salga del molde.

La tela tiene una textura con cierta reminiscencia a lo presentado por adidas para el Mundial 2022 (ver acá), aunque sin las microperforaciones. La inspiración se traslada también al jock tag de autenticidad, que es literalmente igual. Una pena, sobre todo lo último, al perderse AIFIT la chance de dejar su huella más marcada. Sí nos gustó mucho el detalle en TPU en la nuca, con el trofeo de 1974 y las seis estrellas posando por debajo; así como las imágenes añadidas en el aplique interno de la nuca.

La variante alternativa es blanca, con una doble franja vertical en rojo y negro, estando ‘interrumpida’ por el escudo -bien alineado a los colores-. Un cuello con terminación cruzada en dos tonos y los puños asimétricos, terminan de vestir la equipación con los colores de Leproso. Para destacar los puños que tienen grabados el nombre del club, un detalle que consideramos que le sube unos cuantos puntos. Como puntos finales (también presentes en la titular), añade en la manga izquierda “El Glorioso” junto a las estrellas; sumándose en la cintura un aplique que tiene las identidades del club y la marca. Un jersey más que aprobado.

Su calidad es buena. La tela con textura es linda al tacto y al uso, siendo liviana. Los apliques con más respirabilidad en los laterales ayudarán a mantener el cuerpo fresco. El escudo bordado no tiene falencias; y los logos/emblemas en TPU le dan un salto de calidad, mismo como ocurre con los puños con gofrado. Si no tuviera un look tan ‘adidesco’, ciertamente nos gustarían un poco más; pero AIFIT nos parece una marca más que interesante para el mercado local. Ojalá puedan seguir desarrollando su identidad.