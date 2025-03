El retorno a la gran escena. Las dificultades para importar y la endeble industria nacional en materia de calzado, fueron dos de las causas por las que la firma del doble diamante había decidido retirarse temporalmente del mercado de los botines profesionales. Hoy, con los nuevos Umbro Adamant Top Speed Pro vuelven a ofrecer batalla, y Marca de Gol los llevó al verde césped a probarlos.

Review | Umbro Adamant Top Speed Pro

Antes de empezar con la descripción, cabe remarcar que ésta es la versión de ‘velocidad’, existiendo también la Masterclass (de cuero). Esto diferencia a los Adamant de primera generación, que nucleaban todo en uno. Ahora sí, ya en pie -con la ayuda del calzador que viene incluído-, las primeras sensaciones son las esperadas en un silo de este tipo. Son bastante cómodos, y la principal responsable es la rediseñada malla textil Fiber, siendo algo más alta, y de un material de mejor calidad (con más compresión). El pie queda totalmente abrazado y cómodo, producto también del material añadido en el interior del talón.

La capellada se reinventó. Un material muy fino nos separa del balón, sintiéndolo muy de cerca en cada toque. Se dejó atrás la textura del Diamond Grip, reemplazándola por hoyelos. A pesar del cambio, no notamos un cambio notorio. Hay un buen contacto con la pelota en todo el momento, mismo en condiciones húmedas. Sí nos llama la atención el peso que tiene este modelo, no siendo tan ligero como puede llegar a aparecer a simple vista; y como ameritaría que lo sea un botín de velocidad. Tampoco queremos dejar pasar el llamativo apartado estético de esta versión fucsia. No es para todos, pero también están disponibles en negro.

La suela tiene el mismo diseño que los Adamant Pro, pero no es exactamente igual (o al menos no la sentimos así). Tiene algo más de reactividad la puntera, aunque sigue siendo algo rígida. Combina tapones cónicos y en forma de punta de flecha, para mayor tracción. Nos resulta algo contradictorio que ambas ediciones (Masterclass y Top Speed) tengan el mismo diseño de placa. Hubiéramos preferido ver algo aún más agresivo para este modelo. Sí nos gusta mucho que se vea el naming. No menos importante, posee una plantilla convencional, de correcta amortiguación.

Sí, los Umbro Adamant Top Speed Pro son un calzado profesional. Entregan un muy buen rendimiento para lo que fueron diseñados; y encima ya tienen apoyo de jugadores de la Primera División Argentina. Con una suela más específica y unos gramos menos, pueden pelear mucho más de cerca con el calzado Elite de las tres grandes marcas. Lo más positivo es que el rumbo está bien marcado.