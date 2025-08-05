La marca de las tres tiras va por nuevos mercados, incluso creándolos. No hay duda alguna que las casacas de fútbol están de moda, para los futboleros, y para aquellos que simplemente les gustan cómo se ven. Buscando expandirse en el mundo de la moda femenina, lanzaron las nuevas camisetas adidas Crop Top.

Nuevas camisetas adidas Crop Top

Tal como apreciamos en las imágenes, la firma alemana lanzó una versión corta de la nueva tercera equipación del Arsenal FC. Además del largo de la prenda, también se modificó el cuello, pasando de ser en ‘v’ con terminación cruzada. Como era de esperarse, esta prenda es más económica que el jersey tradicional (£75 vs £85). Si bien puede generar cierta polémica al público más purista y conservador, lo cierto es que la marca se adelanta a nuevas tendencias (y a las fábricas de falsificaciones, que suelen hacer sus inventos).

¿Será algo limitado a estas nuevas terceras de clubes o lo veremos más adelante en más lanzamientos? Ojalá que sea el principio de nuevas formas de interpretar las camisetas.