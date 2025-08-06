La extrema necesidad de un resurgir real, y no temporal. Cuando parecía que el Rossonero volvía a la elite verdadera de Italia y Europa, la temporada 24/25 resultó un cachetazo, quedando afuera de toda competición continental. Buscando cambiar la cara, se develó la nueva camiseta PUMA del AC Milan 2025/26, que Marca de Gol analizó en profundidad.

Review | Camiseta PUMA del AC Milan 2025/26

El octavo modelo titular de la firma del felino introduce un look tranquilo a priori, pero con ciertos ítems que la distinguen totalmente. Lo primero a señalar son los bastones, algo más anchos que en su predecesora (no sustancialmente). Los mismos añaden una trama con el fuego y el diablo como protagonistas, inspirados en el apodo del club. Le da una personalidad única y moderna, pero sin perder el estilo clásico del conjunto milanés. Cromáticamente resaltará más el negro, que pinta la mayor parte de la espalda -facilitando la lectura de los dorsales- y las mangas.

En lo que respecta al template, tendremos recortes curvos en los hombros y la espalda baja, dándole fluidez al diseño en general. El cuello es redondo y algo más grande de lo habitual, característica que será distintiva de las casacas 25/26 de PUMA. En la nuca posará el nombre del club -y la ciudad-, con la tipografía oficial de la institución. Por primera vez, el escudo cambia sus colores para la equipación local. Estéticamente es lindo y contrasta bien sobre el fondo negro, pero es extraño que no sea el ‘original’. En un jersey alternativo no nos presenta conflicto, pero creemos que hay contextos donde los símbolos no se deben tocar.

A nivel calidad no hay mucho que acotar para esta versión hincha. Tela calada con muy buena respirabilidad; así como bordados, costuras y estampados correctametne presentados. Arriesgando, pero en su medida justa. La nueva camiseta del AC Milan cumple con creces en todos sus apartados. Sentimos que con el escudo con estrella dorada y bastones en toda la espalda, sería un redondo diez.